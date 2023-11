Via i rifiuti dalle strade. Rimosse 5mila tonnellate con l’uso dei trituratori

Ritmi serrati per smaltire quanto prima l’enorme mole di detriti che il diluvio del 2 novembre ha lasciato in eredità sulle strade della Piana fiorentina e non solo. È salito a sei – si apprende da una nota – il numero dei trituratori di rifiuti in azione nei territori colpiti, dove sta viaggiando a pieno regime la macchina operativa di Alia Servizi Ambientali, ormai da 11 giorni impegnata in un’azione no stop per rimuovere le tantissime tonnellate di ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici.

I trituratori, spiega una nota, posizionati nelle piazzole pubbliche di accumulo di Campi Bisenzio, ma anche di Prato, Quarrata, Montemurlo e all’interno degli impianti Alia di via Paronese a Prato e del Ferrale a Firenze, risultano "decisivi per ridurre il volume dell’immensa massa di materiale da smaltire e agevolarne il trasporto verso le discariche toscane". In particolare, proprio il collegamento con le discariche sta entrando a regime e in questi primi giorni sono oltre 1.000 le tonnellate di rifiuti che quotidianamente, partendo dalle piazzole pubbliche o dallo stabilimento Alia di Prato, vengono avviati verso le destinazioni finali di deposito e stoccaggio. Oltre 17.000 tonnellate, invece, i rifiuti complessivamente rimossi dalle strade dall’inizio dell’emergenza e 212 le squadre operative dell’azienda oggi in azione, supportate da 154 mezzi schierati dall’azienda toscana di gestione del ciclo dei rifiuti e da altre aziende, pubbliche e private. Solo a Campi Bisenzio, uno dei territori maggiormente colpiti, l’azione di rimozione sta compiendo il massimo sforzo con ben 39 mezzi che stanno operando ogni giorno sul territorio e oltre 5,5 tonnellate di rifiuti tolti dalle strade.

Anche Publiacqua lavora senza sosta. "Operativa dall’8 novembre, dopo 36 ore l’ordinanza regionale che ci affidava l’attività in oggetto – ha scritto ieri in una nota la società – " Publiacqua conclude oggi (ieri ndr) tutti i 135 interventi richiesti e segnalati dai Comuni e dai cittadini di Carmignano, Montale, Montemurlo, Prato e Quarrata" mentre "sono ancora in corso le attività su Campi Bisenzio dove le squadre, oggi 43 che diventeranno 50 da domani (oggi ndr), hanno realizzato circa 270 interventi sui 408 richiesti. Non solo recupero sedimenti, ma anche pulizia caditoie. In questa settimana sono stati effettuati 700 interventi.