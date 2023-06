Via Foggini, fuga di gas Una mattinata di paura Evacuati due condomini

I residenti di due condomini evacuati in via preventiva ieri a metà mattinata in via Foggini nella zona di viale Talenti a causa di una fuga di gas. Non un gran numero di persone poiché molte erano al lavoro o in ferie.

I Vigili del fuoco del distaccamento Firenze Ovest per operare liberamente hanno chiesto ausilio alla Polizia Municipale, intervenuta con cinque pattuglie, soprattutto per governare la viabilità.

E inoltre allontanare i passanti dalla zona di potenziale pericolo.

Se invece, mentre camminiamo per strada, sentiamo un forte odore di gas è sempre necessario allontanarsi dalla zona e chiamare i Vigili del Fuoco per un immediato intervento.

L’intervento per mettere in sicurezza l’area è stato effettuato con personale del Nucleo NBCR (Nucleo biologico chimico radiologico).

Sul posto anche dipendenti dell’azienda del gas, di Enel Energia.

L’intervento di messa in sicurezza è consistito prima di tutto nella individuazione della perdita, situata come hanno accertato i pompieri sul piano stradale ricompreso tra il marciapiede e uno spazio verde.

Una volta localizzata la perdita di gas, è stata interrotta l’erogazione del gas stesso intervendo sul contatore generale. Quindi sono state fatte sfollare le persone presenti.

Per ’eliminare’ in via provvisoria la fuga di gas, in attesa dell’intervento tecnico risolutivo i vigili del fuoco hanno tappato e ’suturato’ la parte della tubazione da dove fuoriusciva il gas con materiale del tipo catrame, appiccicoso e molto aderente.

Poi ad accorrrere e a intervenire in modo più specifico e risolutivo sulla ’falla’ sono stati i tecnici di un’azienda: hanno lavorato al ripristino della situazione ottimale completando il lavoro già in giornata.

L’intervento complessivo è durato alcune ore, ma il problema è stato risolto. Intervento in seguito al quale i residenti sono stati così messi nella condizione di fare rientro alle rispettive abitazioni, in tutta sicurezza.