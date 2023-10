Via di Valibona, la svolta cantieri. La strada delle frane in sicurezza

di Sandra Nistri

Prenderanno finalmente il via nel prossimo novembre per concludersi poi, salvo imprevisti, nell’arco di tre mesi i lavori di sistemazione di via di Valibona per la messa in sicurezza del tratto in cui si sono verificati fenomeni di tipo franoso. L’intervento potrà prendere il via dopo l’aggiudicazione definitiva deliberata che arriva dopo un iter lungo e costellato anche da ritardi rispetto al cronoprogramma originario presentato. L’approvazione del progetto esecutivo per l’opera, infatti, risale all’ottobre dell’anno scorso:

"Il progetto – sottolinea infatti il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Alberto Giusti – ha qualche anno in effetti ma il percorso delle autorizzazioni, tra l’altro del Genio civile e del settore Ambiente della Regione, ha richiesto molto tempo. Ora però possiamo partire per un intervento sicuramente importante". In particolare il tratto di via di Valibona interessato è quello fra la località Regina del Bosco e il Memoriale di Valibona, area in cui si svolse la prima battaglia della Resistenza in Toscana e le opere previste si erano rese ancor più necessarie dopo lo smottamento dovuto alle forti piogge di inizio 2021 che aveva provocato cedimenti e dissesti sulla sede stradale:

"I lavori di consolidamento – prosegue Giusti - metteranno in sicurezza la strada non solo dal punto di vista della percorrenza ma anche da quello idrogeologico. Fra l’altro il tratto è l’unico che porta al Memoriale di Valibona e quindi, soprattutto in alcune date e ricorrenze è molto battuto, ma è una strada fondamentale anche per l’antincendio e la prevenzione incendi. Quindi si tratta di una operazione particolarmente necessaria".

Operazione che, fra l’altro, potrà contare su un finanziamento di oltre 170mila euro (137mila dei quali per i soli lavori) proveniente dalla Regione Toscana: "Si tratta – conclude Giusti – di un contributo inserito nel Documento Operativo per la Difesa del Suolo approvato con una delibera della giunta regionale e finalizzato, tra l’altro, alla difesa del suolo contro il rischio idrogeologico che abbiamo utilizzato, in passato, anche per altri interventi".