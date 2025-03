Via delle Nazioni Unite: "Il pino va controllato"

Controllare il pino su via delle Nazioni Unite. E’ la richiesta del consigliere Massimo Grassi (Scandicci civica) che ha presentato un’interrogazione specifica sul tema. L’albero pende in maniera vistosa sulla via Pisana (si trova sulla rotonda con il bulevard di accesso alla zona industriale), le radici hanno spaccato il manto d’asfalto, rendendolo sconnesso e pericoloso.

"Dopo quanto successo in via Burchietti – ha detto Grassi – con una tragedia sfiorata e un albero da diverse tonnellate finito a ridosso delle case, ho chiesto di controllare anche questo pino per capire se sia pericoloso ed eventualmente lo fosse, per sollecitare un intervento onde evitare possibili problemi. Sappiamo che l’amministrazione fa controllare periodicamente il patrimonio arboreo, ma le piogge recenti ci hanno insegnato che i controlli devono essere più ravvicinati, soprattutto quando si parla di piante che tendenzialmente gli agronomi consigliano di sostituire nei centri abitati perché ritenute pericolose".

In attesa del responso del comune sull’albero, sicuramente dopo quanto accaduto in via Burchietti, con un pino secolare letteralmente crollato in mezzo alle case, l’attenzione è rimasta alta, tanto che lo stesso comune aveva avviato una nuova verifica sugli alberi del territorio. In questo caso il pino è attaccato al marciapiede, il tronco appare troppo grande per l’aiuola che lo contiene e le radici sono piuttosto prominenti sull’asfalto.