Via delle Fonti ad alto rischio furti

Via delle Fonti è una delle più a rischio furto in zona industriale. I ladri visitano spesso le aziende, soprattutto pelletterie che lavorano per le griffe, rubando borse e altri accessori per migliaia di euro. Una strada difficile da controllare, la via di fuga verso la collina è praticamente garantita: stradine, sentieri, borghi lungo la via permetteno ai ladri di nascondersi. Non è difficile scappare usando via Pisana, in pochi secondi si può utilizzare Fi-Pi-Li e A1. Da tempo i titolari delle aziende hanno chiesto di arginare questi problemi.