Via delle Bagnese, il traffico è un’odissea infinita

Situazione complicata su via delle Bagnese, via di Scandicci. Si aspetta la rotatoria sull’asse ‘colline – Soffiano’. Ed è un po’ come aspettare Godot, si rischia di invecchiare nell’attesa... Dalla provinciale di Mosciano a Firenze la direttrice è utilizzata tutti i giorni da tantissimi pendolari e cittadini. Su via delle Bagnese da tempo c’è un progetto su questo snodo, ma resta in sospeso. In quest’area, si tratta di creare una viabilità completamente nuova che gira intorno al distributore di benzina in modo da poter smistare il traffico in arrivo dall’A1 (Firenze Impruneta) e dall’Autopalio in direzione Lotto 0 o Firenze-Pisa-Livorno. Problemi per gli espropri del terreno rallentano il completamento di questo fondamentale pezzo di viabilità non solo scandiccese, ma anche fiorentina e di tutta l’area metropolitana. In più per completare l’opera sarà importante un collegamento verso viale Nenni, e da viale Nenni al viadotto dell’Indiano, altrimenti il problema sarà scaricato da San Giusto al ponte a Greve. Firenze deve fare i lavori su questo pezzo di confine. Ma i cantieri non partono, e i disagi ricadono completamente sui residenti del quartiere di San Giusto-Le Bagnese.