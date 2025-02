Via dell'Argin Secco, cambia la viabilità per lavori

Firenze, 18 febbraio 2025 – In via dell'Argin Secco, a Firenze, cambia la viabilità per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 21 febbraio, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, la circolazione sarà interrotta tra viuzzo della Croce e via della Nave di Brozzi. Chiusa anche via Misuri tra via di Brozzi e via dell’Argin Secco. Questa è la viabilità alternativa per via della Nave di Brozzi: viuzzo della Croce-via di Brozzi-via della Sala-via Pistoiese-via della Neve di Brozzi. Sempre per un allaccio alla rete idrica, fino al 7 marzo, in via del Campuccio sarà chiuso il tratto tra via delle Caldaie e Borgo Tegolaio. Questo l'itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via dei Serragli: via delle Caldaie-via Mazzetta-Borgo Tegolaio-via del Campuccio.