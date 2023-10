"Via della Pieve torni a due sensi"

Via della Pieve, ripristinare il doppio senso. E’ la richiesta del consigliere Luigi Baldini (Lega) che ha presentato una interrogazione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. "Vorrei chiedere all’amministrazione – ha detto Baldini – se non sia il caso di ripristinare il doppio senso di circolazione tra la Chiesa di Pieve a Settimo e il Ponte de’ Pinzi (praticamente dove finiscono le case), per agevolare gli abitanti delle abitazioni, che si trovano in questo tratto di strada, a non dover effettuare un gran giro di strade per accedere a casa propria".