Via della Cooperazione. Protesta per il cantiere: "Situazione incresciosa"

Situazione critica e residenti arrabbiati tra i palazzi di via della Cooperazione al Vingone. La piazzetta in mezzo alle abitazioni (Parco De Gasperi) è da anni recintata in un area di cantiere. La protesta nasce dai residenti dopo lavori infiniti partiti nel 2021 per la costruzione di una torretta che avrebbe dovuto ospitare un vano ascensore per raggiungere il piano superiore di una struttura pubblica non utilizzata.

Per di più, per raggiungere l’area di cantiere i mezzi pesanti devono attraversare un vialetto pubblico al di sotto delle finestre dei residenti, il che ha provocato numerosi e pericolosi avvallamenti del percorso. Il caso è diventato anche politico, col candidato del centrodestra, Claudio Gemelli (nella foto) che ha stigmatizzato il ritardo nei lavori. "Oltre all’inevitabile e lunghissimo disagio – ha detto – i residenti temono che semmai dovessero finire questi lavori, se non adeguatamente controllato, il vano scale e ascensore potrebbe diventare l’ennesimo luogo di degrado e bivacco. Occorre prendere atto di una situazione incresciosa che dura anni e che genera solo esasperazione da parte di cittadini che non riescono più nemmeno a fruire degli spazi pubblici intorno alle loro case".