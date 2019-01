Firenze, 6 gennaio 2019 - Scade oggi l’ordinanza anti-bivacco, il divieto di consumare cibo a terra o in piedi davanti alle attività di via de’ Neri. E tra i commercianti comincia a serpeggiare il malumore. «Ce la rinnovano o ci riprendiamo il ‘magnificio’» sbotta qualcuno. Il comitato di via de’ Neri è già a lavoro per chiedere al sindaco Nardella la conferma del provvedimento. «La settimana prossima ci riuniremo – spiega il presidente del comitato Roberta Pieraccioni –, parleremo dei pro e dei contro, anche se al momento siamo tutti favorevoli al divieto, e metteremo nero su bianco un bilancio. Poi, chiederemo un incontro agli assessori, il rinnovo del provvedimento è necessario. La vivibilità della strada in questi mesi è migliorata tantissimo, per questo dobbiamo andare avanti in questa direzione e fare anche meglio».

Due i nodi da sciogliere: se tutti sono d’accordo sul divieto di consumare a terra, non tutti lo sono per quanto riguarda lo stop in piedi. L’altro punto interrogativo riguarda le strade limitrofe: il problema, nelle ore di pattugliamento dei vigili, si è in parte spostato nelle viuzze vicine. Le foto scattate da alcuni abitanti dimostrano che chi vuole mangiare il modo lo trova lo stesso.

E poco importa se sui gradini di via de’ Neri o di Santa Croce. In ogni caso, il comitato promuove l’ordinanza del Comunein vigore dal 4 settembre, fino alla giornata di oggi, che riguarda quattro strade nell’area del centro cittadino più frequentate dai turisti (via de’ Neri, il piazzale degli Uffizi, piazza del Grano e via della Ninna). In questi luoghi, fra le 12 e le 15, e fra le 18 e le 22, fino a oggi appunto, è vietato consumare alimenti soffermandosi e trattenendosi, anche singolarmente, sui marciapiedi, sulle soglie di negozi e abitazioni e sulle carreggiate.

Durante le due settimane di festività via de’ Neri ha avuto un assaggio di quello che potrebbe succedere se lo stop non fosse confermato: un flusso inarrestabile di persone a tutte le ore del giorno. «L’ordinanza è stata fatta in un periodo in cui c’era meno bisogno – sottolinea un residente Giampaolo Castelli -, occorre rinnovarla, soprattutto in vista della primavera e dell’estate». Al momento, trattandosi di un’ordinanza contingibile e urgente, non può essere immediatamente rinnovata per legge. Ma Palazzo Vecchio fa sapere che gli uffici competenti sono al lavoro per studiare un provvedimento.