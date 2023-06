Via Corridoni, occupazione-truffa "Volevano usare fondi regionali"

FIRENZE

Un nuovo “caso Astor“ anche in via Corridoni? Ne sono convinti gli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri, difensori, in sede penale e civile, dei proprietari di due terratetti che erano stati acquistati, cinque anni, con inquilini “abusivi“ dentro da una precedente proprietà probabilmente stremata dal dilungarsi della situazione. E gli stessi avvocati, studiando le carte, si sono imbattuti in un progetto, con tanto di utilizzo di fondi pubblici, ideato per “sanare“ l’occupazione.

"Ci siamo domandati dove queste persone trovino la tranquillità di fare ciò che fanno - rispondono Alfano e Nistri -. A un certo punto, ci è apparso tutto piu chiaro".

Ovvero?

"Nelle more di questa occupazione la proprietà ha ricevuto una progetto di ristrutturazione ben articolato, presentato a firma di una associazione sindacale di Prato, a cui si erano rivolti gli occupanti, che proponeva la ristrutturazione a spese della Regione e la regolarizzazione mediante riconoscimento di affitto calmierato agli occupanti. Un colpo di spugna insomma, col ricorso a fondi regionali".

Non potrebbe essere un vantaggio per la proprietà vedersi ristrutturare l’abitazione con fondi regionali?

"Non si tratta di convenienza o meno, si tratta di aver proposto il ricorso a fondi regionali che presuppongono uno stato legittimo dell’occupazione, cosa che qui non ricorre; cioè, lo sconcerto era tale nei nostri occhi che vedevamo il nostro cliente in un vicolo cieco: da un lato la giustizia penale che fa acqua perché otterrà una sentenza contro magari chi ha gia lasciato il testimone ad altra persona; dall’altro, una associazione di livello proponeva un arrocco e l’utilizzo di fondi regionali non dovuti, anteponendo la regolarizzazione dell’occupazione mediante affitto, il che costituiva una proposta di truffa ai danni dello Stato, truffa alla quale il nostro Cliente era di fatto invitato a partecipare. In buona sostanza, un tentativo di estorsione, proponendo o questa ipotesi, illegale, o la continuazione dell’occupazione senza soluzione di continuità".

C’è un’inchiesta in procura per questi fatti?

"L’ipotesi di tentativo di truffa e di estorsione, nei confronti di cinque stranieri, è al vaglio della magistratura ma ad oggi non se ne conosce lo stato, che è di indagine".

ste.bro.