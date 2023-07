Via Cavour e Cascine, rivoluzione Alberi di agrumi e pedonalizzazioni

Via Cavour con alberi di agrumi, ripavimentata e in futuro pedonale, piazza Vittorio Veneto arricchita di verde e completamente riservata ai pedoni. Sono i due progetti presentati ieri dal sindaco Dario Nardella, dalla soprintendente Antonella Ranaldi e dall’assessore Stefano Giorgetti che riguardano due punti strategici della città. Il primo cantiere a prendere il via (a settembre) sarà quello di via Cavour, durerà 9 mesi: l’intervento metterà in comunicazione piazza San Marco, riqualificata e servita dalla tramvia, e le aree pedonali di piazza Duomo e via Martelli. Il restyling, articolato in due fasi, "si ispira a criteri di ecosostenibilità" con la riduzione dell’asfalto che accumula calore, l’inserimento di alberi e la progressiva pedonalizzazione della strada per un costo di 2,3 milioni di euro.

Il progetto comprende l’allargamento e la lastricatura dei marciapiedi, il rifacimento della carreggiata con conglomerato architettonico e l’inserimento di aiuole in cui verranno piantati alberi di arancio. La seconda fase (1,6 milioni e inizio lavori nel 2026), prenderà avvio dopo la realizzazione della tramvia per Bagno a Ripoli e la conseguente rimodulazione del Trasporto pubblico locale del centro storico con bussini elettrici.

Per quanto, invece, riguarda piazza Vittorio Veneto, l’intervento da 6 milioni (provenienti dal Fondo per l’attuazione del Piano nazionale delle città del ministero delle Infrastrutture) mira a recuperare il disegno originario della piazza concepita da Giuseppe Poggi, come ingresso monumentale al parco delle Cascine. Nello slargo le aree asfaltate si ridurranno di circa 6mila metri quadrati, saranno piantati 80 nuovi alberi ad alto fusto e aumentate le superfici a verde e prato per circa 2mila metri quadrati (con 27 nuove panchine in pietra e 26 ulteriori lampade). La piazza sarà pedonalizzata con la dismissione del capolinea dei bus extraurbani e andranno via anche i parcheggi che invece verranno lasciati solo per i residenti di fronte a corso Italia. Il progetto esecutivo sarà redatto dall’amministrazione e messo a gara entro il 2023. L’inizio lavori è previsto nell’estate 2024. Si tratta, commenta Nardella, di "due interventi molto importanti che cambieranno due ingressi al centro storico, quello da ovest, dalle Cascine verso Porta al Prato, e quello da nord, da piazza della Libertà fino a piazza del Duomo".

Su via Cavour, aggiunge, "l’obiettivo è rendere quest’asse verticale un luogo di bellezza e arredo urbano, riportandolo allo splendore della sua tradizione", quella "ispirata alla storia dei Medici, facendone uno spazio piacevole e fruibile, oltre che elemento di attenzione all’ambiente grazie alle nuove alberature. Un luogo spazioso, senza troppo traffico, in grado di ricucire il tratto di centro storico fino a piazza San Marco e con le tramvie fino a piazza della Libertà". Essenziale per il Comune è stata la condivisione con la Soprintendenza dei dati raccolti e delle linee di programmazione degli interventi di riqualificazione. Tra gli interventi di questo tipo già eseguiti ci sono via Tornabuoni,via Panzani, via Cerretani e lungarno degli Acciaiuoli.

"Firenze è una città pietrificata e il verde aiuterà ad avere più cura dei luoghi, più rispetto e anche più ombra. Gli agrumi che saranno in via Cavour li abbiamo scelti perché quella era una pianta molto amata dai Medici – aggiunge la soprintendente Ranaldi – Per Vittorio Veneto, invece, abbiamo voluto ispirarci a criteri storici e di ecostenibilità".

A.P.