Via Castellana off limits. E’ a rischio frane

Ormai da tempo via Castellana subisce le conseguenze di un movimento franoso: negli anni ci sono stati vari disagi con interventi provvisori di manutenzione, pulizia dei lati e impermeabilizzazione che hanno ridotto il rischio, ma ora non si può più aspettare: da ieri la strada di Incisa è chiusa. Il tratto di viabilità tra via 8 Marzo e il bivio con la strada è interdetto al traffico. "La decisione è in via cautelativa - spiega il sindaco Giulia Mugnai (in foto) -. Abbiamo già effettuato a suo tempo un intervento di messa in sicurezza provvisoria, in attesa di un progetto esecutivo e successivo avvio dell’intervento. Ora siamo arrivati quasi alla meta". Il tratto interessato sarà oggetto di un importante intervento di ripristino della frana dal valore di oltre 100 mila euro. Partirà entro l’estate, promette l’amministrazione. "Da subito è partito pure il monitoraggio geologico – dice il primo cittadino – e ora dobbiamo agire in chiave preventiva con la chiusura della strada. La progettazione orma è quasi ultimata e a breve avremo il progetto esecutivo, così da andare a gara e partire con i lavori". Da lunedì, per andare incontro alle esigenze dei residenti, nel tratto di via Castellana che ricade dalla parte di Castello sarà istituito il doppio senso di marcia.

Manuela Plastina