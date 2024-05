Via Calcinaia, imprevisti e ritardi. Altri 8mila euro per finire i lavori

Via Calcinaia, servono altri 8.000 euro per finire i lavori. Esattamente 8.091,25 centesimi, che l’amministrazione ha dovuto sborsare in più per veder completato un intervento fondamentale per la viabilità della zona collinare. E’ quanto si legge in una determina del dirigente delle opere pubbliche del 9 maggio scorso che ha preso atto di una perizia nella quale si chiedevano ulteriori denari per una serie di imprevisti maturati nello svolgimento dei lavori di consolidamento della strada. In particolare, si legge nella relazione, lo scavo per livellare le fondamenta è sceso di 40 centimetri rispetto alla prima previsione. Per questo è stato necessario movimentare più terra di scavo, e quindi maggiori costi determinati anche dalla sostituzione del tappeto di pietre e dalla necessità di creare un’area di manovra più ampia nel cantiere per le macchine operatrici. L’investimento iniziale a carico dell’Amministrazione comunale per i lavori era di 260 mila euro da quadro economico. L’intervento, realizzato in base al progetto approvato dalla Giunta la scorsa estate e redatto sulla base dei risultati dei rilievi geologici effettuati preliminarmente, è stato organizzato con una fase iniziale relativa all’installazione di pali e tiranti, successivamente le lavorazioni hanno riguardato la costruzione del muro di sostegno alla sede stradale. Al termine dell’intervento di consolidamento è stato anche asfaltato il tratto di strada che va dalla piazza di San Martino alla Palma fino a dopo la curva interessata dai lavori a seguito del cedimento della carreggiata dello scorso febbraio.