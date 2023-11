Via Calcinaia, frana alla chiesa. Ecco i lavori di consolidamento

Via Calcinaia, via ai lavori di consolidamento dopo la frana della strada accanto alla chiesa. Sarà così ricostruito il tratto di muro a retta al bordo della via, e sarà portato a termine l’intervento di consolidamento del tratto di strada in prossimità della Chiesa di San Martino alla Palma che ha ceduto nello scorso febbraio. Il costo dei lavori, pagati dal comune, è di 260 mila euro. Prima di predisporre il progetto, tutta l’area è stata oggetto di rilievi geologici. Al termine dell’intervento di consolidamento sarà anche asfaltato il tratto di strada che va dalla piazza di San Martino alla Palma fino a dopo la curva interessata dai lavori, dopodiché sarà possibile la riapertura di via di Calcinaia che è interdetta al traffico, per tutelare la sicurezza dei cittadini, a seguito del cedimento della carreggiata dello scorso inverno. L’intervento di consolidamento prevede la realizzazione di una palificata costituita da micropali, di un cordolo di fondazione, di una muratura in pietra, di un parapetto, anch’esso da realizzare con pietra del luogo. A seguire l’asfaltatura, oltre alla fornitura e alla messa a dimora di 7 olivi in un terreno privato, in sostituzione di altrettante piante la cui rimozione è necessaria per consentire la realizzazione dei lavori. Il divieto di transito sull’intera carreggiata deciso in via cautelativa nei mesi scorsi di comune accordo dagli uffici tecnici dell’Amministrazione comunale e dal Comando di Polizia Municipale, è stato confermato per consentire la realizzazione dei lavori. I percorsi di viabilità alternativa seguono il tragitto da via delle Fonti verso via di Rinaldi, oppure da via San Martino alla Palma in direzione di Rinaldi.