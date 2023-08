Via Bolognese, lavori e deviazioni

I lavori di risanamento acustico con l’asfalto fonoassorbente in via Bolognese e il risanamento stradale di via del Guarlone. E poi anche i lavori alla rete idrica in via dello Specchio e la posa di un cavo interrato dell’alta tensione in via del Ronco lungo. Ecco i principali cantieri che interesseranno le strade cittadine questa settimana. Via Bolognese: da oggi via all’operazione i risanamento acustico con l’asfalto fonoassorbente. Il tratto interessato è quello tra via Faentina e il civico 27. Dal punto di vista dei provvedimenti di circolazione, fino al 27 agosto in orario 22-6 la strada sarà chiusa da via Faentina a largo Fanciullacci; chiuse anche via Faentina (da Ponte Raniero Bustelli e via del Pellegrino), via del Pellegrino (tra via Faentina e via Bolognese), via Trento (da via Bezzecca a via Bolognese). In via del Ponte Rosso previsto un restringimento di carreggiata tra via XX Settembre e via Mafalda di Savoia. Itinerario alternativo: viale Milton-via Crispi-viale dei Cadorna-via Lanzi-via Labruschini-via Paoletti-via Fabbroni-via Vittorio Emanuele II-via Trieste-via Trento-via Bezzecca-via Trieste-via Bolognese. Si ricorda che negli stessi giorni sono in corso anche le lavorazioni per la sostituzione delle condutture dell’acquedotto che prevedono già la chiusura h24 di via Bolognese in ingresso città tra via Salviati a largo Fanciullacci.