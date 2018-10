Firenze, 2 ottobre 2018 - Questa mattina via Bolognese è stata chiusa poco dopo le 8 fra via Trieste e vicolo San Marco Vecchio a causa dello sprofondamento di un tratto di asfalto. La buca è stata originata dalla perdita di acqua in una tubazione di Publiacqua all’altezza del numero civico 106. La zona è stata messa in sicurezza dalla Polizia Municipale e dai tecnici dell’azienda e la strada è stata chiusa fino alle 10.45 circa quando è stato ripristinata la direttrice ingresso città per i veicoli inferiori ai 35 quintali e di larghezza massima 2,20 metri. Intorno alle 11.30 è stato istituito il senso unico alternato con semaforo.

Sulla strada si sono formate lunghe code in direzione Firenze per chi proveniva dal Mugello. Le traffico ripercussioni sul traffico ci sono state in tutta la città. Il post dell'assessore Stefano Giorgetti.

Sul posto sono al lavoro i tecnici di Publiacqua. Il guasto sta comportando mancanze di acqua nelle zone di via Bolognese, Poggetto, Trespiano, La Lastra e limitrofe. Secondo le previsioni di Publiacqua, l'approvvigionamento idrico tornerà alla normalità nel corso del pomeriggio.