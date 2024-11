Via Barberinese, "Più sicurezza subito"

Più interventi per la messa in sicurezza di via Barberinese, la battutissima SP8. La richiesta arriva dal consigliere del gruppo "Lega Forza Italia Baratti sindaco" Daniele Baratti dopo la sua interpellanza sull’argomento in consiglio comunale: "Chiediamo maggiore sicurezza in via Barberinese" – dice Baratti, sottolineando la necessità di azioni concrete per migliorare la situazione di una strada che ha visto molti incidenti. Come riportato dall’assessore competente durante il consiglio, infatti, dal primo gennaio scorso si sono verificati 88 sinistri su tutto il territorio calenzanese, ben 19 dei quali solo sulla SP8. Inoltre, sono state elevate 191 sanzioni per infrazioni quali il divieto di sorpasso, la guida pericolosa, l’uso del cellulare alla guida e il mancato uso della cintura di sicurezza. Baratti sottolinea di avere accolto con favore la notizia dell’apertura di un tavolo di lavoro tra l’Amministrazione Comunale, Autostrade e Prefettura, per discutere la pressione del traffico indotta dalle chiusure autostradali ma questo non è sufficiente: "Ritengo opportuno aprire un tavolo di confronto, anche con il confinante Comune di Barberino – commenta infatti - per affrontare in modo le problematiche legate alla sicurezza".

S.N.