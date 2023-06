VIA ALLE ISCRIZIONI

Da moltissimi anni rappresenta la possibilità concreta per gli anziani, spesso over 90, di poter trascorrere al fresco e in compagnia il periodo più deserto dell’estate. Visti i riscontri quest’anno l’Associazione anziani di Sesto tornerà ad organizzare i soggiorni diurni "Agosto Anziani": la sede scelta da alcuni anni a questa parte e confermata è l’ex scuola Regina Margherita nella frazione collinare de Le Croci a Calenzano. Per l’edizione 2023 saranno organizzati due turni: il primo dal 31 luglio al successivo 12 agosto e il secondo dal 16 al 29 agosto con un costo per turno, tutto compreso, di 180 euro. Come di consueto gli utenti saranno prelevati ogni giorno dalle proprie abitazioni e accompagnati a destinazione da mezzi dell’Associazione Anziani guidati da volontari. Le iscrizioni sono aperte, da giovedì.