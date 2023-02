Via al restyling di otto aree giochi Il Comune stanzia 200mila euro

Investimento da 200mila euro per riqualificare 8 aree gioco nelle frazioni di Barberino Tavarnelle. Scivoli, dondoli e giochi per far scoprire ai piccoli il piacere di vivere il momento ludico all’aria aperta. Inoltre sono partiti i lavori nell’area giardini della pineta di Barberino. I giardini interessati dal progetto di riqualificazione sono quelli di Marcialla (piazza Brandi), San Donato in Poggio (via Senese e piazza del Pozzo Nuovo), Sambuca Val di Pesa (piazza Gramsci), Barberino Val d’Elsa (pineta), Tavarnelle (piazza della Repubblica, Mocale), Vico d’Elsa (giardini pubblici), Zambra (giardini pubblici). Qui saranno piazzati molle, scivoli, rampicate, altalene oltre a pavimentazioni in gomma antitrauma e anticaduta completamente rinnovati. I lavori sono partiti dai giardini della Pineta di Barberino Val d’Elsa e proseguiranno nel corso delle settimane in tutte le tappe previste. Per il sindaco David Baroncelli (nella foto) "riqualificare le aree verdi significa incrementare aggregazione e inclusione che stimolano creatività, motricità permettendo il miglioramento della qualità dei servizi sul territorio". In tutto sono 33 i giochi che la giunta Baroncelli installerà nel territorio comunale. "I giochi sono stati scelti in base alle fasce di età – aggiunge il vicesindaco Roberto Fontani – per coprire un ampio range che spazia da 1 a 10 anni, l’attenzione è stata rivolta anche alle caratteristiche di inclusività".

Andrea Settefonti