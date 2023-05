Via al Festival dei Bambini Apertura con Lella Costa Tre giorni di eventi gratuiti

Sarà Lella Costa, ‘a tu per tu’ con Italo Calvino, a tagliare il nastro dell’edizione numero 10 di ’Firenze dei Bambini’, la tre giorni di eventi gratuiti - organizzata da Comune di Firenze con l’ideazione e l’organizzazione di Muse in programma in città da domani a domenica. È aperto a tutti l’evento di apertura di oggi alle 17.30 nel chiostro grande di Santa Maria Novella: qui, dopo la premiazione delle classi vincitrici del concorso ’Il nostro Palazzo Vecchio’’, piccoli e grandi vivranno la magia dell’incontro con una delle più importanti interpreti del teatro italiano, Lella Costa, che racconterà a piccoli e grandi estratti delle incredibili storie dei personaggi calviniani, dal Barone rampante al Visconte dimezzato. L’edizione 2023, la decima della manifestazione, è infatti dedicata a Italo Calvino, pilastro della letteratura italiana del Novecento, nell’anno in cui ricorre il centenario dalla nascita.

’Firenze dei Bambini 2023’ prende infatti le mosse dai racconti e dai romanzi dello scrittore, per invitare piccoli e grandi a un viaggio nel suo “multicolore universo di storie”, ma anche un viaggio nella storia che accomuna tutti noi, in cui personaggi e persone costruiscono un mondo nuovo.

Per tre giorni Firenze si animerà con centinaia di attività, letture, spettacoli, laboratori e percorsi organizzati in vari luoghi del centro e delle immediate periferie, permetteranno di vivere la città come un enorme e meraviglioso libro della vita. Tutte le attività sono gratuite. Alcune sono ad accesso libero fino a esaurimento posti, altre su prenotazione (sia per i bambini sia per gli adulti).

II festival vedrà il suo pieno sviluppo domani e domenica, quando le iniziative prenderanno vita in tutta la città, da Palazzo Vecchio all’Istituto degli Innocenti alla biblioteca delle Oblate, dal Giardino dell’Orticoltura al complesso di Santa Maria Novella fino all’ex carcere delle Murate. Le prenotazioni sono attive fino alle 10 di stamani e i bambini partecipanti potranno accedere gratuitamente con un adulto accompagnatore al Museo di Palazzo Vecchio, al Museo Novecento, al Museo Stefano Bardini e ai chiostri di Santa Maria Novella (ingresso da piazza Stazione 4) presentandosi con il braccialetto che verrà loro consegnato.

’Firenze dei Bambini’ è organizzata grazie al prezioso sostegno di Autostrade per l’Italia, main sponsor dell’iniziativa e di Toscana Energia, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, Menarini, Aquila Energie, Tenderly, Unicoop Firenze e Aboca, sponsor della tre giorni, con il supporto di Fondazione CR Firenze e la collaborazione di Publiacqua.