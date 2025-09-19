Via al Festival Dantesco. Kirk, Odifreddi non molla : "Morti che contano di più"

"Le rifarei. Se uno dicesse che la morte di Gesù e quella di Hitler sono la stessa cosa, direbbe un’assurdità: uno è morto in croce dedicando l’amore e la bontà, l’altro è stato una tragedia per l’intera umanità. Sono due cose completamente diverse". Piergiorgio Odifreddi, matematico e saggista, non torna indietro anche dopo le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni sull’uccisione dell’attivista della destra Usa, Charlie Kirk. Il matematico sabato 4 ottobre alle 19 al Museo de’ Medici sarà ospite della terza edizione del Festival Dantesco Fiorentino, che si terrà dal 26 al 28 settembre e dal 3 al 5 ottobre e presenterà un intervento sul rapporto tra matematica e Divina Commedia. "Quello che faccio notare – aggiunge - è che negli Stati Uniti il presidente Trump ha deciso di mettere la bandiera a mezz’asta per la morte di un personaggio che non aveva alcun incarico pubblico, mentre non lo ha fatto per Jimmy Carter, che era stato presidente ed era un premio Nobel per la pace",

"Perché? Perché Carter era democratico e l’altro repubblicano. Ed è lo stesso schema che vediamo anche da noi: Giorgia Meloni, ad esempio, decide quali morti ’valgono di più’ e quali invece si possono ignorare. È una scelta politica, non morale". Odifreddi allarga anche lo sguardo agli altri conflitti. E pungola. "Oggi, in Europa, i morti in Ucraina valgono molto più di quelli in Palestina – prosegue il matematico -. Per l’Ucraina spendiamo miliardi, per la Palestina non imponiamo nemmeno una sanzione. È la politica che stabilisce una gerarchia del valore delle vite. Io non rappresento nessuno: dico quello che penso. Fa impressione, perché spesso si preferisce mascherare la realtà con giri di parole. Io invece la dico come la vedo, e naturalmente questo suscita reazioni". Ma che direbbe oggi il Sommo Poeta del nostro tempo? "Dante insegnava che l’odio brucia. Metteva all’Inferno persone che conosceva personalmente – aggiunge Odifreddi -, che gli avevano fatto del male, e in Paradiso chi stimava. Non era un esercizio astratto, era un regolamento di conti. Per questo la sua opera era così viva per i contemporanei: riconoscevano i personaggi che vedevano in strada. Anche un giornalista, Tommaso Cerno, direttore de “Il Tempo”, molto più tardi, ha “riscritto” la Commedia inserendo personaggi della storia italiana contemporanea, e il risultato è stato interessante proprio perché rispetta quello spirito".

Sul modo in cui la matematica può dialogare con la Divina Commedia Odifreddi spiega che "Dante costruisce l’opera con una logica numerica precisa: i canti sono 100, un numero rotondo, un quadrato 10 × 10. Guardiamo poi l’endecasillabo: a volte sembra avere 10 sillabe, altre 12. Alcuni pensano siano errori, ma non è così: è il funzionamento stesso dell’endecasillabo". E non è l’unico legame matematico. "Dante riesce ad unire scienza e umanesimo – conclude Odifreddi -. La scienza descrive il mondo esterno: come è fatto, come funziona. La filosofia e la letteratura guardano all’interno: la mente, l’anima, il pensiero. Sono due culture che dovrebbero convivere, invece spesso vengono separate. In realtà sono complementari".