Via al "Corso della Nave" Oggi in barca sulla Sieve Si torna alla tradizione

Tutto pronto a Rufina per il tradizionale Corso della Nave, evento che si ripete ogni anno promosso da Comune di Rufina e Comune di Pontassieve, in collaborazione con l’Associazione Corso della Nave. L’appuntamento si svolge oggi e domani in via Cesare Battisti, piazza 1 Maggio, piazza Montegrappa e vie limitrofe. Corso della Nave era il nome del primo nucleo abitativo che ha poi portato alla nascita di Rufina. Il motivo di questo nome è molto semplice: vi era un sentiero che arrivava fino ad un piccolo guado, nei pressi del torrente Rufina. Qui, dalla fine del ‘700, era presente una chiatta, che portava persone e mezzi dall’altra parte della Sieve. Intorno a questo sentiero tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 furono realizzate le prime case. La nave terminò il suo lavoro negli anni ’20, sepolta nel greto della Sieve. Oggi e domani ci sarà la possibilità di attraversare nuovamente la Sieve con una piccola imbarcazione.

Leonardo Bartoletti