Firenze, 9 dicembre 2020 - Circa 6.500 chiamate al giorno solo in Toscana, una centrale gemella ad Ancona ed un sistema integrato che servirà tre regioni, con Marche e Umbria.

A Firenze è operativo il 112; la centrale è collocata nel presidio ospedaliero Piero Palagi in viale Michelangiolo. Un unico numero per le emergenze, per contattare sia le forze di polizia che di soccorso, attivo nelle province di Firenze, Prato e Arezzo. Da qui al prossimo marzo, poi, in maniera progressiva si allargherà a tutta la regione.

La sala fiorentina, composta da 28 postazioni, coordinerà tutte le chiamate, facendo da filtro tra i cittadini e le attuali 80 centrali operative regionali di secondo livello. A regime riceverà 6.500 chiamate, quattro al minuto. Tra i vantaggi, spiega il direttore toscano del numero unico Alessio Lubrani, c'è la geolocalizzazione delle chiamate in arrivo: grazie al centro di elaborazione dati del Viminale, l'operatore sarà in grado di visualizzare sul proprio schermo il luogo della telefonata (sia da mobile che da fisso).

Inoltre la centrale è raggiunta dall'e-call, le chiamate di emergenza automatiche che inviano le auto immatricolate dopo il 2018 in caso di incidente. Oltre al servizio multilingue e il supporto all'utente ipovedente, è infine possibile scaricare l'app 'Whera Are U': si tratta di un'applicazione per le emergenze collegata alla centrale del 112, grazie alla quale si può contattare la sala anche attraverso una 'chiamata muta', inviando cioè solo la posizione in caso di pericolo o minaccia.

Presenti al taglio del nastro il sindaco Dario Nardella, il prefetto Alessandra Guidi, l'assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e il direttore generale dell'Asl Toscana centro, Paolo Morello. Padre Renato Ghilardi ha impartito la benedizione ai nuovi locali.

Con il 112 "si razionalizzano le risorse a disposizione, si mette in campo un servizio molto efficace e tempestivo per i cittadini, dimostrando come sia possibile fare gioco di squadra", spiega Nardella. La sanità, sottolinea riferendosi alla buone pratica che possono essere accelerate dall'emergenza covid, "deve essere vicina al cittadino, anche a livello territoriale".

Questo "è un passo molto importante" perche' si tratta "di un progetto di respiro europeo, a cui la Toscana si allinea". Una considerazione che "vale ancor più in una città internazionale come Firenze: avere questo numero di riferimento per tutti coloro che arrivano da altri Paesi è un elemento" rilevante, aggiunge Bezzini.

Secondo il prefetto Guidi "da oggi i cittadini saranno più sicuri". Per tre motivi: l'accorpamento nel numero unico delle forze dell'ordine e del pronto soccorso; il filtraggio, quindi la possibilità di far intervenire gli agenti o la pattuglia più vicini al chiamante; infine per il sistema di geolocalizzazione.

Mazzeo, infine, interviene e porta "l'apprezzamento di tutto il Consiglio" per uno "strumento europeo, utile ai cittadini". Nella prima fase di attuazione del servizio, si spiega, resteranno attivi i 'vecchi numeri' di soccorso, per permettere la diffusione del numero unico.

© Riproduzione riservata