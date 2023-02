"Vi spiego come sono studiati i guard rail"

Guard rail e sicurezza: tante domande dopo il tragico incidente in A1 di domenica. "Le protezioni lungo i margini stradali devono essere pensate in base alla necessità di proteggere sia i veicoli leggeri che quelli pesanti. Per questo il contenimento, ovvero il mantenimento del veicolo sulla carreggiata, non può essere l’unico parametro preso in considerazione".

Monica Meocci, ricercatrice di strade, ferrovie e aeroporti del dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università di Firenze spiega così i criteri che stanno alla base della posa di guard rail e new jersey.

"Se proteggessimo tutte le strade con muri invalicabili, tutti i veicoli incidentati resterebbero in carreggiata, ma i conducenti e i passeggeri dei mezzi leggeri subirebbero danni devastanti in caso d’impatto. La barriera deve offrire resistenza per contenere il veicolo e dissipare l’energia dell’urto, attraverso ad esempio le deformazioni, in modo da frenare il mezzo e limitare il danno agli occupanti".

Qual è il punto di mediazione fra queste due esigenze?

"Ci sono parametri precisi, imposti da una normativa consolidata e uniforme. In pratica, viene trovato un compromesso fra le esigenze dei vari veicoli che transitano sulle strade con l’obiettivo di ridurre al massimo le conseguenze negative".

Come capire se una barriera è usurata?

"È un tema complesso e oggetto di approfonditi studi scientifici. A oggi non esistono metodi oggettivi, ma ci sono molte variabili da analizzare. Però soprattutto nel caso dei grandi enti viene effettuata la manutenzione e sostituzione periodica delle barriere danneggiate o rovinate".

Come si fa a capire, a incidente avvenuto, se una barriera ha funzionato?

"Non lo si può capire solo dall’esito fausto o infausto. Ci sono parametri precisi ai quali la barriera è tenuta per legge a resistere e oltre i quali invece cede. Può insomma aver funzionato correttamente ma aver poi ceduto perché oggettivamente è stata sottoposta a una sollecitazione di entità straordinaria. O, a parità di effetti, potrebbe essere successo il contrario. Per valutarlo occorre esaminare la dinamica dell’incidente e le varie forze in campo".

Lisa Ciardi