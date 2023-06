Veti e poltrone Il toto nomine di Tagliaferri

Il primo cittadino riorganizza la macchina amministrativa. Dopo il ribaltone alle urne, il neo sindaco Andrea Tagliaferri è già al lavoro per rimettere in moto la ‘macchina’ che per nove mesi è stata come "congelata" (commissariata). Con decreto sindacale numero 1 del 31 maggio – il primissimo atto della nuova era giallo-rossa al quadrato – Tagliaferri ha iniziato a rivedere la struttura organizzativa comunale. E l’attuale capo di gabinetto dell’ufficio del sindaco non è stata confermata dopo i 10 anni di incarico. Infatti, il decreto rinvia a successivo atto la nomina del responsabile della U.O.A. (Unità operativa autonoma) dell’Ufficio del Sindaco. Il primo cittadino cercherà persone di sua fiducia per lo staff dove potrebbe arrivare Antonio Iocca, ex segretario dei Ds e poi del Pd. Con il decreto sindacale numero 1, invece, sono stati confermati i dirigenti dei quattro settori in cui si articola la macrostruttura comunale, con l’unica eccezione del settore due (Servizi alla Persona) perché l’attuale dirigente è andata in pensione proprio ieri. Confermato anche il comandante della polizia municipale. Come confermano persone vicine al neo sindaco, Tagliaferri è al lavoro per annunciare in tempi brevi la sua giunta. E secondo i beninformati sarà una squadra ristretta, con tante deleghe che resteranno nelle mani del primo cittadino per una sorta di super-sindaco. Per quanto riguarda i papabili assessori, in città si fanno sempre più insistenti i nomi di Sandra Gesualdi, vicepresidente della Fondazione Don Lorenzo Milani di Barbiana, e di Alessia Petraglia, ex senatrice di Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia e Libertà. Altro nodo da sciogliere in tempi brevi, la presidenza della partecipata Farmapiana: l’attuale presidente Vanessa De Feo resterà in carica, in proroga, per tutto giugno. Per questa poltrona si fanno i nomi di Antonio Montelatici e Paolo Gandola, i due candidati sindaci di centrodestra.

Bar.Ber.