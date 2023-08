Vescovo in Ciad dopo gli studi in città Il cardinale Betori ringrazia il Papa per la nomina di don Samuel Tibingar Il cardinale Giuseppe Betori esprime gioia per la nomina del reverendo Samuel Mbairabé Tibingar come primo vescovo della nuova diocesi di Koumra in Ciad. Tibingar ha studiato a Firenze, dove ha ottenuto il dottorato presso la Facoltà Teologica.