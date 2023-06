Vertenza "Mondo Convenienza" Si inasprisce la lotta fra sindacati

Davanti al magazzino Mondo Convenienza di Campi "va avanti uno sciopero ad oltranza da 22 giorni", e a ricordarlo è il sindacato SiCobas. La protesta riguarda un gruppo di lavoratori dell’azienda Rl2 che ha l’appalto per i servizi di trasporto, montaggio e facchinaggio. I motivi della protesta sono noti: "Lavoratori costretti a turni massacranti, dalle 10 alle 14 ore al giorno, dal lunedì al sabato, per paghe da fame e in assenza delle più elementari condizioni di sicurezza" dice il sindacato. Da ieri la protesta si è inoltre spostata a Bologna, dove la mobilitazione, secondo la Rl2, è spinta dal sindacato. Denuncia RI2: "Una delegazione di circa 15 persone a vario titolo legate a SiCobas PratoFirenze, ha raggiunto il deposito bolognese con l’intento di istituire un blocco dei cancelli e paralizzare l’attività di consegna e montaggio che Rl2 svolge in appalto diretto". Poi aggiunge: "La larga maggioranza dei lavoratori è entrata in contatto con chi protestava e in assenza di interventi da parte delle forze dell’ordine è nato uno scontro". Rl2, condannando ogni violenza, "si appella al buon senso di Cobas affinché cessi immediatamente i blocchi e ogni tipo di azione provocatoria". Domani nuovo tavolo istituzionale.

Barbara Berti