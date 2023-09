Vertenza MC: Oggi Incontro su Appalti a Campi Bisenzio

È in programma per la giornata di oggi il tavolo nazionale per la vertenza relativa a Mondo Convenienza (e, di conseguenza, tutte le ditte appaltatrici) tra il colosso dei mobili low cost e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. "Non è invitata nessuna rappresentanza dei lavoratori in appalto, nessuna delegazione di chi da più di cento giorni sta scioperando a Campi Bisenzio e non solo. C’è qualcosa che evidentemente non torna" tuona il sindacato SiCobas, sotto le cui bandiere è partita, il 30 maggio scorso, la protesta davanti al magazzino di via Gattinella a Campi, che di fatto si è poi allargata ad altri magazzini itialiani. A Campi, in sciopero, ci sono alcuni lavoratori della ditta Rl2 che per Mondo Convenienza si occupa dei servizi di trasporto, montaggio e facchinaggio. Alla vigilia del tavolo, i SiCobas ricordano quali sono le richieste dei lavoratori in sciopero: "applicazione del Contratto nazionale Logistica, inserimento di un marcatempo e ritiro dei licenziamenti ritorsivi con chi si è ribellato allo sfruttamento". Sulla tipologia di contratto, laposizione del sindacato intercategoriale è ferma: "Multiservizi vuol dire paghe dai 6,80 euro ai 7,5 euro; Logistica vuol dire paghe dagli 8,80 euro ai 10,65 euro . Multiservizi è lavoro povero, Logistica è salario minimo".