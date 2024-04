Verso le urne, si scaldano i motori

Il sabato al mercato per Sereni e Gemelli alla Romola con la candidata di San Casciano, ’odio social’ per Bellosi in vista della convention annunciata per lunedì prossimo. Sono i temi di inizio settimana della campagna elettorale di Scandicci che sta scaldando i motori. Sereni dopo il pic nic all’Acciaiolo, ha passato un ‘sabato italiano’ al mercato ricevendo la visita al banchino del Pd della deputata Simona Bonafé e intrattenendosi con diversi tra coloro che l’hanno sostenuta alle primarie.

Gemelli invece ha scelto la frazione di San Casciano al confine con Scandicci per incontrare la candidata del centrodestra per San Casciano, Benedetta Venezia, e fare il punto sulle necessità dei due comuni e sulla ricetta per migliorare i rapporti tra questi territori che si incontrano prevalentemente in collina. Giovanni Bellosi invece sta lavorando alla convention di lunedì prossimo dove presenterà programma e parte della squadra dei sostenitori.

Nel frattempo però è stato impegnato a rispondere sui social ad alcuni esponenti del Pd (tra cui anche il presidente dell’assemblea cittadina, Gilberto Bacci) che, senza esclusione di colpi, stanno provando a spingere sulla sua lontana appartenenza ad An. "Vedendo come si sono comportati con il loro stesso vicesindaco – ha detto Bellosi – non c’è certo da stupirsi. Ma abbiamo le spalle larghe".