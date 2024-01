Verso le primarie Pestelli è pronto: "La città? Ecco cosa cambierei"

di Manuela Plastina

Giovedì notte il Pd deciderà se fare le primarie di partito (probabile) e se allargarle a una coalizione (difficile) come richiesto da Corso Petruzzi di Italia Viva e da Francesca Cellini indipendente di sinistra. E mentre il candidato Francesco Pignotti ha chiesto il voto alle primarie ai 16 enni, il suo concorrente Franco Pestelli, 63 anni, primo segretario comunale dem e già consigliere comunale e provinciale, si prepara alla sfida che potrebbe tenersi all’inizio di marzo.

Pestelli, cosa l’ha spinta a mettersi in gioco?

"Me l’hanno richiesto in molti a fronte di malumori e malcontenti: vogliono la discontinuità. Il mio nome non è una rottura, ma rappresenta la diversità rispetto agli ultimi cinque anni di governo".

Quali gli aspetti da cambiare dell’attuale amministrazione?

"Soprattutto la partecipazione. Le grandi opere infrastrutturali che stanno modificando e modificheranno profondamente il territorio sono state affrontate in maniera superficiale. La terza corsia, per esempio, ha portato disagi importanti ai cittadini, ma non hanno mai avuto risposte alle loro domande. Per la variante alla Chiantigiana non si sa ancora se c’è il finanziamento del 2° e decisivo lotto. Ci sono poi le opere pubbliche future, come la tramvia e il parcheggio scambiatore. La gente deve essere coinvolta sia nella fase progettuale che in corso d’opera: ha diritto ad avere risposte puntuali e costanti".

Lei è stato il primo a chiedere le primarie...

"È uno strumento democratico in cui credo, non come competizione divisiva, ma come confronto di idee e programmi nell’interesse della comunità. Ricordando che sono solo il primo tempo di un incontro di calcio: nel secondo tempo, uno resta in campo, ma l’altro non va in tribuna, ma in panchina a sostenere il finale di partita".

E le primarie di coalizione?

"Sono un controsenso logico: il percorso corretto è scegliere il candidato, fare il programma e su di esso creare la coalizione. Non il contrario".

Possibile futura coalizione con Italia Viva?

"L’alleanza si fa sul programma. Il nostro sarà improntato sulla tutela dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la partecipazione. Vediamo quali saranno le forze politiche che si aggregheranno. Senza poter però dimenticare lo strascico polemico che IV ha lasciato sul territorio".