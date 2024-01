Verso le elezioni Raspollini ci pensa: "Le griffe? Consumano il territorio"

Potrebbe essere Claudio Raspollini l’outsider per la corsa a sindaco di Scandicci. Raspollini, diacono, in passato assessore all’Istruzione della giunta Doddoli, ha presentato un piano programmatico per la ‘Scandicci del Futuro’. Un documento intriso di etica e welfare, che sta facendo discutere la politica. C’è da capire se è solo un sasso nello stagno, oppure se si tratta di una discesa in campo vera e propria. "In questi anni – ha detto Raspollini – la città ha visto un lento declino, sempre più governata in funzione di un successo momentaneo. E la prima sfida che dobbiamo affrontare è quella di darle un’anima". Ma la peculiarità del ‘programma’ di Raspollini è che entra a gamba tesa su due temi che fino a ora nessuno dei candidati ha mai affrontato, ossia la crisi della pelletteria e lo sviluppo urbanistico. Sul comparto moda: "Le grandi firme hanno consumato il nostro territorio spesso senza restituire benefici significativi. Il problema di essere dipendenti da industrie che possono fare sul territorio il bello e il cattivo tempo, è che si diventa schiavi di un indotto che non è destinato a uno sviluppo indefinito e che rischia di implodere alla prima battuta d’arresto". Sul nuovo centro l’idea di Raspollini è quella di creare un nuovo asse delle piazze, sull’asse nord sud, dalle fermate del tram Nenni Torregalli a Villa Costanza. Cinque in tutto, ribadita la centralità dell’attuale Resistenza. "La prima piazza che incontreremo – ha detto Raspollini – sarà Unità d’Italia, la seconda quella dove sorgerà il mercato sarà "Piazza della Costituente" a seguire Resistenza; davanti al Russell-Newton vi sarà "piazza don Milani" i vuoti saranno riempiti da alberi e palazzine funzionali per mostre con l’aiuto di tutti gli artisti di Scandicci e per i negozi di prossimità, dovranno essere basse e capaci di essere unite con semplicità in modo da realizzarvi la fiera. Vicino al Russell vi sarà la nuova biblioteca di Scandicci, insieme al palazzetto della danza. Nello spazio del CNR vi sarà la nuova Piscina insieme alla nuova Fermi (nella vecchia, monolocali per studenti, appartamenti). Oltre questo verrà costruita la nuova scuola XXV aprile (al posto della XXV aprile verranno realizzati appartamenti domotici per anziani autosufficienti). La piazza finale sarà "Piazza Mila Pieralli e Card. Silvano Piovanelli": potenziamento del parcheggio scambiatore con parcheggi sotterranei".