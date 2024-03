Verso le elezioni: parla Bambagioni: "Campo larghissimo? Qui funziona"

Più che un campo largo è una pianura sterminata. E a popolarla (senza simboli di partito) ci sono ex esponenti di Rifondazione e attuali rappresentanti di Fratelli d’Italia e Forza Italia, con un dialogo aperto con Lega, Cinque Stelle e Italia Viva. Si tratta dei sostenitori della candidata civica Monia Catalano, al momento unica competitor dell’uscente Giampiero Fossi (Pd) per il ruolo di sindaco di Signa. Schierato ufficialmente fra i supporter c’è anche l’ex sindaco e ex consigliere regionale del Pd Paolo Bambagioni, noto soprattutto per la battaglia sul Forteto, che gli ha portato molta popolarità e molta meno fortuna politica.

Una posizione che ha stupito molti la sua. da cosa nasce?

"Col sindaco Fossi c’è un rapporto di amicizia, ma la politica deve essere separata dalle questioni personali. Credo che a Signa ci sia un sentimento diffuso di insoddisfazione e rassegnazione per come è stato gestito il Comune e anche per la figura del sindaco. Abbiamo bisogno di persone competenti e capaci e Monia Catalano, da manager, ha queste caratteristiche".

Qual è oggi il suo rapporto

col Pd?

"Non ho più la tessera da 6-7 anni. Al di là dell’amarezza personale non mi rivedo nel partito: si è staccato troppo dalla base ed è diventato un centro di gestione del potere in virtù di un’ideologia deleteria".

Tornando a Signa, c’è chi accusa la coalizione di essere un ‘minestrone’. Crede che sia davvero possibile governare mettendo insieme sinistra, destra e centro?

"L’esperienza di Uniti per Signa, che già univa anime diverse dimostra di sì. Basta evitare di affrontare temi nazionali, sui quali non può esserci convergenza, e concentrarsi su quelli locali in base a un programma preciso, che stiamo elaborando".

E cosa risponde a chi sostiene che dietro le quinte ci siano gli stessi esponenti di centrodestra di sempre, mimetizzati da civici?

"Ci sono tre linee diverse a sostegno di Monia Catalano: una nettamente di sinistra, una di centro e una di centrodestra. Ma tutti i partiti hanno accettato di fare un passo indietro per sostenere una candidata civica che ha le giuste competenze per amministrare. Bisogna fra l’altro esserle grati perché oggi le persone sono raramente disponibili per impegnarsi in ruoli pubblici".

In caso di vittoria, la rivedremo assessore o consigliere?

"Assolutamente no, sono solo uno dei tanti sostenitori. Dopo aver concluso l’esperienza come consigliere regionale e aver sostenuto il presidente Giani alle ultime regionali mi sono dedicato al lavoro. E sono da poco diventato nonno. Ho intenzione di continuare così".