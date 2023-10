Verso le elezioni Ecco il dopo Ravoni. Scaletti in testa per la lista civica

A pochi mesi dalle amministrative che dovranno eleggere il sindaco che succederà ad Anna Ravoni, nel centrosinistra e nel centrodestra la situazione sembra alquanto liquida. Nel senso che ancora non ci sono programmi e candidati ufficiali ma solo ufficiosi. La lista civica Cittadini per Fiesole – che nel 2019 ha fatto eleggere l’attuale prima cittadina con il 50,22% dei voti – torna al lavoro organizzando una serie di incontri per definire le linee programmatiche e con un candidato il cui nome si fa sempre più insistente. Si tratta di Renzo Luchi, presidente del movimento civico e marito di Ravoni.

E se il Pd, per ora ancora non scioglie le riserve, in questi giorni sta nascendo un’altra lista civica, sempre di centrosinistra che potrebbe dar del filo da torcere a tutti. Perché la candidata allo scranno più alto di piazza Mino dovrebbe essere Cristina Scaletti, ex consigliera comunale di Firenze, ex assessore regionale alla Cultura nell’esecutivo guidato da Enrico Rossi, stimata trasversalmente dai dem fino a Italia Viva e Azione, amica del governatore Eugenio Giani e possibile collante di una coalizione. Di sicuro se il centrosinistra si presentasse disunito agevolerebbe il centrodestra, che comunque un candidato ancora non ce l’ha.

Immunologa e responsabile del Dipartimento regionale per le malattie rare, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo ( e fino a qualche tempo fa in predicato per un posto nella giunta regionale), sembra l’unica, in questo momento in grado di tenere unite le diverse anime della sinistra e sul cui nome alla fine potrebbero anche convergere i democratici. In lista, Scaletti inserirà solo persone della società civile che condivideranno gli obiettivi strategici dei cinque anni di governo. Dalla diretta interessata, per ora, nessuna dichiarazione ma neanche una smentita. Ma già si è formato un gruppo che starebbe cercando di sintetizzare i punti cardine del programma.

Dopo due legislature consecutive è dunque tempo di trovare un successore ad Anna Ravoni, che però sembra stia spingendo affinché il compagno di vita possa prendere il suo posto. Difficile, a ora, fare previsioni, perché tutti gli schieramenti hanno le bocche cucite. Anche se a dire la verità iI Pd fiorentino starebbe spingendo per Serena Spinelli, assessore regionale al sociale, che però dovrebbe prima rientrare nel Pd. A destra è la capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandra Gallego l’unica a parlare: "Stiamo lavorando per cercare un nome", dice senza aggiungere altri particolari.

Daniela Giovannetti

Antonio Passanese