Verso le comunali, il centrodestra. Cristina Simoni entra in Forza Italia

Cristina Simoni aderisce a Forza Italia, ne diventa commissario per Figline Incisa e, insieme al partito, si schiera a sostegno di Silvio Pittori come candidato sindaco della coalizione di centrodestra (FdI, Lega e FI).

"Il centrodestra – dice Simoni, che ha ottenuto la fiducia dei coordinatori regionale e provinciale di Forza Italia, Marco Stella e Paolo Giovannini - è l’unico schieramento impegnato per il cambiamento, capace di centrare obiettivi concreti, a partire dai bisogni reali dei cittadini e delle imprese.

L’amministrazione comunale uscente a guida Pd non ha raggiunto gli obiettivi".

Di provenienza socialista, Simoni fino al 2018 era iscritta proprio al Pd, col quale era stata eletta consigliere nel 2014 e poi nominata presidente del consiglio comunale. Era uscita polemicamente sia dal partito che dalla maggioranza, passando all’opposizione. Ma non si è mai data per vinta: nel 2019 si era presentata come candidata sindaco di una coalizione di tre liste civiche, ottenendo un 7% e entrando come consigliere della lista che porta il suo nome. Negli ultimi anni ha lavorato spesso al fianco del collega Pittori firmando numerosi atti insieme. Ora il loro connubio si ufficializza con il sostegno al candidato Pittori.

"Ci batteremo per far tornare il Serristori un ospedale di prossimità, per il secondo ponte sull’Arno e le infrastrutture, per riqualificare il centro storico e tutto il tessuto urbano, valorizzare no profit e associazionismo e attrarre sempre di più le imprese sul nostro territorio comunale" promette Cristina Simoni.