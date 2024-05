Verso le amministrative. Gli appuntamenti della candidata Sereni

Prosegue il Sereni (foto)Tour in giro per la città. Martedì alle 18 in piazza Matteotti l’appuntamento è con ‘Ci siamo! Ci presentiamo’: presentazione del programma e delle liste dei candidati del centrosinistra. Una grande festa di piazza che vedrà anche street food, giochi per bambini e famiglie. Sempre martedì, ma alle 16.30al circolo Arci Le Bagnese si terrà invece un incontro dal titolo ‘Dialogo oltre i confini’ tra le due candidate del centrosinistra dei comuni di Scandicci e Firenze Claudia Sereni e Sara Funaro. L’agenda però parte da lunedì alle 20.30 all’Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo con l’incontro dal titolo ‘Città è cultura’: assieme a Sereni dialogheranno Pietro Gaglianò (critico d’arte che parlerà de ‘L’arte disegna la città’), il regista Giancarlo Cauteruccio (‘La città è un corpo’), l’es presidente dell’istituzione cultura, Aldo Frangioni (‘La città commestibile’) e lo scrittore Francesco Capaldo (‘Città è poesia’). Previste letture di Roberto Visconti. Sereni, candidata per il centrosinistra, sfiderà per la poltrona di sindaco Giovanni Bellosi (Scandicci civica), Claudio Gemelli del centrodestra, Enzo Bellocci (PCI). Con l’avvicinarsi delle elezioni tutti i candidati stanno intensificando gli appuntamenti in città.