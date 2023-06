Verso il voto "Non saremo un’altra Campi"

"Non vogliamo un altro caso Campi Bisenzio a Scandicci". Comincia con uno scoppio, la campagna elettorale del centrodestra per le prossime amministrative. A uscire allo scoperto è Enrico Meriggi, lo ‘scomodo’ consigliere di opposizione, messo da una parte per due legislature dalla nomenklatura di destra, ma rientrato a suon di preferenze nell’ultima consigliatura (dove è risultato eletto non solo a Scandicci, ma anche a Lastra a Signa). "Ogni giorno incontro persone – ha detto Meriggi – che mi chiedono se davvero dovremo fare la fine di Campi, con un candidato ‘politico’ spedito su ordine del partito, o su un candidato civico che può giocarsela veramente e conquistare al centrodestra una roccaforte storica della sinistra. Sono quelle stesse persone che ci dicono di andare avanti, di spingere su un progetto scandiccese se il centrodestra vuole continuare a imporre persone che non hanno appeal per il territorio". E in effetti, il centrodestra negli ultimi anni a Scandicci ha lanciato candidature di ‘bandiera’ con politici noti (Marcheschi, Totaro solo per fare due nomi) ma portati in città. La candidatura di Leonardo Batistini nell’ultima consigliatura era sì molto locale ma legata alla parabola discendente della Lega. "Ho fatto molti incontri – ha detto Meriggi – e saremmo pronti anche a dare gambe a questa avventura. Per questi motivi chiedo al centrodestra di non portare in città l’ennesimo candidato politico: il centrosinistra si sconfigge solo cavalcando il malcontento che c’è tra i cittadini con una lista di uomini e donne che vivono la medesima situazione". L’estate si annuncia rovente, visto che il centrodestra è arrivato a questo appuntamento piuttosto spaccato. Da una parte ex leghisti come Meriggi, confluiti nel misto con il governo Conte, dall’altra ex democristiani, come l’attuale capogruppo della Lega Baldini, con Batistini che ha manifestato da tempo l’idea di non candidarsi ancora, e un gruppo di Forza Italia, che data la situazione non ha ancora chiaro cosa accadrà nel futuro prossimo. Se Atene piange, Sparta non ride. Nel Pd stanno cercando di fare l’impossibile per evitare le primarie, con tre contendenti in campo (Giorgi, Sereni, Kashi Zadeh) vedremo se prevarrà il buon senso. O la paura dell’altro caso Campi: quello per il quale la storica roccaforte del Pd, cade per battaglia fratricida.

Fabrizio Morviducci