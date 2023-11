Verso il nuovo stadio Padovani . Chiamata alle armi per le imprese. Così il campo da rugby cambia volto

Si chiama ’dialogo competitivo’. E, per Palazzo Vecchio, rappresenta il primo passo per dare il via all’ampliamento dello stadio da rugby Padovani che, durante il restyling del Franchi, potrà così ospitare le partite della Fiorentina. A un patto: raggiungere una capienza di 15mila spettatori. Per farlo, pochi giorni fa, il Comune ha dato il via a una procedura di ’dialogo competitivo’, iter previsto dal nuovo codice degli appalti quando ci si trova a dover progettare da zero soluzioni considerate innovative, come appunto la trasformazione del campo da rugby in un mini stadio da calcio. La procedura consente a Palazzo Vecchio di non fornire un progetto a base di gara. Ma ricorrere ad una iniziale chiamata alle armi con cui chiedere agli operatori che parteciperanno possibili soluzioni per portare a casa il restyling. Il punto fermo, per il Comune è uno: rendere lo stadio ’modulabile’ cioè adattabile fino a tre configurazioni che assumerà nel tempo, cioè prima e dopo i lavori che riguarderanno il Franchi.

La prima è dotarlo di una tribuna coperta permanente da 4mila posti. La seconda è dotarlo di una tribuna scoperta con una struttura prefabbricata che possa ospitare fino a 3mila posti. Infine, quella più importante per i viola: ampliare la capienza a 15mila posti attraverso una maxi tribuna provvisoria da 8mila sedili, in modo da poter raggiungere la capienza minima per ospitare le gare di Serie A e Coppa Italia.

Il tutto a patto che le tre ’trasformazioni’ del Padovani, possano essere realizzate in tempi brevi.

Una missione non da poco per le imprese che vorranno partecipare. Per tirare fuori dal cilindro i progetti che poi saranno valutati dal Comune gli operatori hanno tempo 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Poi scatterà il ’dialogo competitivo’ fra le ditte che dovranno definire i contenuti dei progetti con il Comune. Infine scatterà la gara vera e propria.

I costi totali dell’operazione? Tredici milioni e mezzo di euro: 7 milioni e 300mila euro per l’opzione 1, 960mila per l’opzione 2 e 4 milioni e 400mila euro per l’ampliamento a 15mila posti, cioè la terza opzione che permetterebbe alla Fiorentina di restare a Firenze durante il restyling del Franchi. Sono proprio questi ultimi 4 milioni e mezzo di euro a cui il club viola dovrebbe contribuire per garantirsi così la possibilità di continuare a giocare a Firenze.