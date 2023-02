Verso il lavoro ibrido Seminario sui sistemi che aiutano le aziende ad affrontare il futuro

Scandicci esplora l’ultima frontiera dell’occupazione, quella del lavoro ibrido. Apripista in questa nuova modalità, mix tra la presenza nella sede aziendale, smart o co-working, è la Copyworld che si occupa di soluzioni e tecnicologie per aziende. Lo ha fatto con un seminario di approfondimento che si è svolto all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze in collaborazione con colossi dell’informatica come HP e Intel. All’evento hanno preso parte Andrea Pollastri, AD di Copyworld, Riccardo Braccini, Direttore Generale di Copyworld, Giampiero Savorelli, di HP Italy di Intel. Sono intervenuti anche Raffaele Paolucci, di Aboca, e Jacopo Marello, di Nana Bianca, raccontando la loro esperienza con le varie forme di lavoro ibrido. Il lavoro ibrido sarà una modalità sempre più in espansione nei prossimi anni. Le aziende dovranno necessariamente confrontarsi con questo modello e la tecnologia, sarà uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione, con un occhio di riguardo alla parte dedicata alla sicurezza dei dati. Scandicci prova a essere un’avanguardia. Non solo capitale della pelletteria di lusso, può contare su un tessuto industriale molto variegato con punte di eccellenza in vari settori.