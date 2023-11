Verifiche sul negozio appena aperto

Luca

Santarelli

Gentile avvocato, abito in un palazzo storico che affaccia su piazza Pitti, sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza; recentemente in un fondo posto al piano terreno sulla piazza è stato aperto, in sostituzione di una precedente e ben diversa attività, un negozio di souvenir e gadget che parrebbe violare in tutto la deliberazione del Comune di Firenze n. 58 del 26.11.2018 Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico. Se la deliberazione è tuttora in vigore quali potrebbero essere gli strumenti atti a contrastare l’apertura di tale nuova attività?

Gentile lettore, in generale, in caso di dubbio, al fine di verificare se le attività commerciali osservino le prescrizioni amministrative occorre chiedere all’autorità competente di compiere un sopralluogo e verificare se sussistono, appunto, i presupposti per continuare l’attività in essere. Le segnalazioni all’amministrazione sono riservate e, se svolto il lavoro come dovrebbe, il suo nome non emergerebbe mai. In concreto, però, occorrerebbe capire quali sono i disagi che la spingono a porre la domanda in commento. In buona sostanza, se vi sono dei disagi scaturenti dal fondo commerciale, andrebbero inquadrati e capite le specifiche ragioni al fine di valutare se possono essere meritevoli di tutele specifiche. Insomma, inutile cercare altre vie alla soluzione di un problema se invece ha un’azione ad hoc per essere risolto. Cosa diversa se invece, quale cittadino modello, aspira a vedere una società civile osservante le norme, sia da parte delle persone che delle attività commerciali. In questo caso, la richiesta da far pervenire alle autorità prescinderebbe, anzi direi sarebbe estranea, a problemi personali, ma legata alla sua veste di moralizzatore di cui, forse, oggi la nostra comunità avrebbe davvero bisogno.

