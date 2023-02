Veri invalidi, ma niente visite a casa. "La commissione venga a vedere"

Sonia con il padre Alfredo Casini (85 anni) mostra la documentazione per ottenere l’invalidità

Signa (Firenze), 27 febbraio 2023 – “Nel verbale di diagnosi del geriatra, insieme a un elenco di patologie lungo sette righe, si dice chiaramente che "la deambulazione è impedita e il paziente sta sempre a letto per assoluta mancanza di forze". Eppure, in un difficile percorso iniziato nel 2020, il signor Alfredo Casini, classe 1938, di Signa, non è ancora riuscito a ottenere l’invalidità al 100% né una visita domiciliare.

A raccontarne la storia è la figlia Sonia, esasperata dalla situazione. "Mio padre ha una broncopneumopatia cronica ostruttiva dal 2017 – spiega – ed è in trattamento permanente con l’ossigeno. Soffre di molte altre patologie, che hanno portato a un dimagrimento estremo: attualmente pesa 36-37 Kg su 1,85 metri di altezza e da anni non riesce ad alzarsi da letto". Così, nel 2020, Sonia ha avviato l’iter per l’accertamento dell’invalidità, ottenendo l’inserimento del padre nella fascia 67-99%. "Abbiamo subito pensato che non corrispondesse alla realtà – spiega – chiedendo un aggravamento e sollecitando una visita domiciliare. Siamo convinti che le pratiche a distanza non rendano giustizia a mio padre e vorremmo che la commissione lo vedesse, ma lui non può spostarsi".

Da allora però, era il marzo 2022, nulla è successo, fra inghippi burocratici, rinvii e soprattutto il no alla visita domiciliare che, dal Covid in poi, è stata cancellata per legge. "Ora è arrivato l’appuntamento in commissione, per il 14 marzo, con "visita agli atti" ovvero sempre esaminando le carte – continua Sonia –. In più, viene richiesta una visita geriatrica che però la Ausl non passa e che devo quindi fare a pagamento. In questo calvario, l’handicap di mio padre non è mai stato giudicato abbastanza grave da permettermi di usufruire della 104: quindi anche per assisterlo dobbiamo superare infiniti ostacoli".

“Le visite domiciliari sono state sospese dal 2020 – confermano dalla Ausl Toscana Centro - e da allora la norma prevede la possibilità dell’accertamento sugli atti sia per l’invalidità civile che per l’handicap. Successivamente all’arrivo della documentazione, la domanda viene definita sugli atti dalla commissione. La sospensione delle visite domiciliari è stata introdotta durante la pandemia, a tutela del paziente sia rispetto alla visita a casa sia nel caso non possa presentarsi di persona per una situazione clinica compromessa". Insomma secondo la Ausl la norma (nazionale) che prevede di fare tutto a distanza evita al paziente stress e rischi inutili, senza eroderne i diritti. Ma è davvero così?

"Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un aumento enorme del contenzioso – spiega Bruno Dreoni, responsabile del patronato Inas Cisl – e delle pratiche che approdano in tribunale. Un tempo sul giornale finivano i "falsi invalidi": adesso abbiamo tanti invalidi veri e che non riescono a veder riconosciuti i propri diritti o che li ottengono solo dopo la sentenza del giudice".

Resta da vedere se la signora Sonia riuscirà a ottenere in tempi rapidi una visita geriatrica domiciliare e se, il prossimo 14 marzo, la commissione modificherà la propria valutazione, riconoscendo al signor Alfredo il 100% d’invalidità come spera la famiglia.