Verde verticale. La retromarcia del Comune

"Fosco il boscaiolo" non avrà più ‘casa’ sulla cabina elettrica di piazza Vittorio Veneto. L’installazione di verde verticale realizzata da Clet, al centro di numerose polemiche anche per le difficoltà ed i costi di manutenzione, lascerà spazio ad una nuova opera dell’artista. La notizia è emersa nell’ultimo consiglio comunale in risposta a una interrogazione del capogruppo della Lega Baratti: "L’artista – ha detto il sindaco Riccardo Prestini – entro la metà di novembre presenterà un primo bozzetto per una nuova configurazione della cabina realizzata, però, con materiali diversi". "Finalmente, dopo aver speso oltre 70mila euro di soldi pubblici – replica Baratti - l’amministrazione ha deciso di abbandonare questo progetto sostituendolo, si spera, con qualcosa di più sostenibile".