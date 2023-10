Verde pubblico, al via gli interventi sul territorio

Da domani fino al 3 novembre, i giardinieri comunali saranno al lavoro sulle alberature di Matassino. Per questo motivo saranno sostituite quelle di via Torquato Toti, con la rimozione di susini da fiore a cui vengono preferiti peri. Nuove piantumazioni nel giardino della scuola primaria dove arrivano cinque peri da fiore, due noccioli e un nespolo. In via Spartaco Lavagnini gli alberi deperiti saranno sostituiti con nuove piante di carpino. Divieto di sosta o di accesso temporaneo per fare spazio ai lavori.

"Gli interventi servono al recupero dell’aspetto di via Toti e a incrementare le alberature presenti nell’area o sostituire quelle ormai deperite – dice l’assessore all’ambiente Paolo Bianchini –. Nuovi alberi significano nuova linfa alle aree urbane".

A partire dalla fine di novembre, inizierà il secondo stralcio di interventi sulle alberature di Matassino, con nuove piantumazioni in diverse zone della frazione. Sono previste anche la potatura delle alberature di piazza Don Minzoni e di via Amendola. Sempre per taglio della vegetazione lungo la scarpata stradale.

Giovedì 2 e venerdì 3 tra le 8 e le 17 invece lungo via Costerella per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione del verde pubblico, sarà istituito un senso unico alternato tra la deviazione per Seccialla e l’incrocio per Loppiano.

Manuela Plastina