Ventunenne pakistano denunciato per procurato allarme a Scandicci

Ai carabinieri aveva raccontato di essere stato accoltellato durante una lite con un connazionale. Ma dalle indagini successive dei militari della compagnia di Scandicci il quadro non era risultato affatto chiaro. Il fatto risale allo corso 28 giugno al Vingone. Qui l’uomo era stato trovato dai soccorritori con diverse ferite da taglio di lieve entità e aveva subito raccontato la propria versione della storia. Alla fine il protagonista della vicenda, un ventunenne di origine pakistana, è stato denunciato per procurato allarme e per simulazione di reato. In base agli accertamenti eseguiti dai carabinieri infatti la storia raccontata dall’uomo non sarebbe risultata veritiera.