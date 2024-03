Vento sardo a 5Stelle e imbarazzi nel Pd

E anche tutti i nardelliani - oggi solo nel segreto del confessionale - storcono il naso all’idea di aprire l’alleanza di centrosinistra che sostiene Sara Funaro, non certo la candidata della discontinuità, a chi è contro quasi tutto quello che si è già fatto e si sta facendo. Dalla Tav alla nuova pista di Peretola, ancora nella fase del via libera dopo così tanti anni che si è perso il conto. Senza parlare della demonizzata Multiutility.

E anche i grillini non fanno mistero che le linee programmatiche siano quanto mai differenti tanto che Roberto De Blasi sulla questione è stato tranchant: "L’accordo? Non capisco come, non siamo compatibili. Ha ragione Conte quanto dice: ’Se il campo largo deve diventare un campo minato è inutile farlo’". Carlo Calenda che di quella coalizione di centrosinistra fa parte non l’ha mandata a dire: "I Cinquestelle servono a Funaro come le buche a Roma". Poi ha fatto dei distinguo sui territori ma ormai il detto era detto. Certo, non sarà un altro veto che in coalizione sono anche troppi ma il possibile ingresso dei Cinquestelle sull’onda dell’entusiasmo sardo fa un pò paura in una terra che in passato si definiva rosa, più che rossa.

E allora perché non si sono frenati gli entusiasmi? Questione di numeri da una parte e di voglia di spostare la coalizione ancora più a sinistra di taluni.

Il Pd non vuole arrivare con il fiato corto alle elezioni e provare a scongiurare il ballottaggio con il centrodestra. Ma gli ultimi risicati giorni di prove di alleanza con Matteo Renzi che si porta in dote almeno un 7% (secondo i sondaggi Pd e Forza Italia, il 15% alle ultime Politiche) non stanno andando per il verso giusto. I dem non mollano il no all’ufficializzazione di un ticket Funaro-Casini (il sindaco di Bagno a Ripoli) e il senatore non si accontenta di un patto tra gentiluomini per ritirare la sua candidata a Palazzo Vecchio, Stefania Saccardi. Nemmeno della ventilata promessa che il vicesindaco andrà al partito che arriva secondo (Italia Viva quasi sicuramente) anche a costo di passare avanti alla lista civica di Sara. Adesso andare in conferenza stampa e annunciare un accordo vorrebbe dire rompere con Sinistra Italia (che stando ai sondaggi pesa un 5.5%) e sul punto Elly Schlein è stata chiara dopo un colloquio con un Nicola Fratoianni dicono quanto mai nervoso. Allargare l’alleanza ok ma a patto che non esca nessuno. E quindi non esca la Sinistra. Questi ultimi, ogni volta che nomini Renzi, gridano allo scandalo mentre vedrebbero di buon occhio l’ingresso dei Cinquestelle e del loro 5% di voti come testimonia la fuga in avanti di un incontro Si-M5S. I benefit di un accordo? Togliere un pò di carne al braciere di Tomaso Montanari che con la sua 11 Agosto si colloca esattamente in quell’area e può dare filo da torcere al centrosinistra. Valutazione che Funaro sta facendo in silenzio e confrontandosi con un cerchio ristretto di fedelissimi. Perchè una cosa è capire se politicamente allargare la coalizione al centrosinistra è funzionale non solo alla vittoria immediata ma anche al governo della città, altra è ascoltare le vocine che a volte anche per interessi personali possono sussurrare all’orecchio della candidata. Poi Firenze andrà governata con gli alleati e gli amori forzati non sono mai destinati a durare a lungo.