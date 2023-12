Ventimila euro di danni nelle scuole occupate

Pc rubati, macchinette scassinate, addirittura escrementi in giro. C’è da piangere di fronte alle immagini scattate dalla Città metropolitana al termine delle occupazioni nella sede Frescobaldi del Machiavelli-Capponi e all’Alberti-Dante, sedi di Magliabechi e San Gallo. Una prima stima parla di 15-20mila euro di danni. Tavoli e sedie spaccate, wi-fi divelte, chiavi sparite, bagni imbrattati, porte tagliafuoco tinte con vernice indelebile, che non le rendono più ignifughe. In una scuola, "si sono trovati escrementi disseminati che hanno reso necessaria la disinfestazione costata 3.500 euro, oltre che due giorni di chiusura". "Trovo davvero intollerabile quello che è successo – commenta Massimo Fratini –. I danni dimostrano non solo disattenzione e incuria ma anche disprezzo per i beni pubblici e una volontà solo distruttiva. Era proprio necessario vandalizzare un bene pubblico per dimostrare la propria indignazione? Chi pagherà?". Rimandano al mittente ogni accusa gli ex occupanti di Magliabechi: "I nostri video dimostrano che abbiamo ripulito tutto".