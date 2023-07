Vent’anni di Musica Nuda La scommessa vinta della ditta Magoni-Spinetti

di Giovanni Ballerini

Petra, cantante solista con all’attivo già quattro album, nel gennaio 2003 chiese a Ferruccio, già contrabbassista degli Avion Travel, di sostituire all’ultimo minuto l’amico chitarrista che si ammalò proprio il giorno del primo concerto del tour. Il live che ne venne fuori ottenne un tale successo che, nel giro di qualche settimana, i due misero insieme un repertorio composto dalle canzoni che più amavano e di slancio registrarono in una sola giornata il loro primo album Musica Nuda, poi adottato anche come nome della formazione che è ancora viva e vegeta, e continua a sedurre il pubblico con concerti e album di grande libertà e spessore. Il prossimo live stasera alle 21,15 all’anfiteatro della Limonaia di Villa Strozzi. Il set organizzato da Music Pool, una delle perle dell’ Estate Fiorentina 2023, vede Petra Magoni alla voce e Ferruccio Spinetti al contrabbasso festeggiare dal vivo i venti anni in tour con la partecipazione di Nico Gori (clarinetto, sax) e ospiti a sorpresa. Apre la serata un altro duo swing-blues, quello che brilla della tecnica chitarristica di Leonardo Marcucci e della graffiante vocalità di Jole Canelli.

Quando l’atmosfera sarà quella giusta saliranno sul palco Petra & Ferruccio che porteranno in scena uno spettacolo ricco di jazz, pop, rock e swing, che ai loro brani più belli unisce i pezzi più amati dal pubblico insieme agli inediti del nuovo album "Musica Nuda 20", uscito a marzo 2023, che ancora una volta soddisfa il desiderio di riappropriarsi di quella dimensione intima che è l’essenza del loro duo. L’album che, come questo tour, celebra i vent’anni del gruppo ed è stato anticipato dal singolo "Guardami", uscito lo scorso gennaio nel giorno dell’anniversario della loro prima esibizione. Anche a Firenze la voce di Petra si farà interprete e viatico di emozioni e suggestioni, mentre il contrabbasso di Ferruccio muoverà e moltiplicherà le note come un’orchestra. Musica Nuda è insomma una scommessa che, a distanza di venti anni, è stata stravinta alla grande. Lo testimoniano il grande successo degli album (9 in studio e 4 dal vivo) e dei tour più di 1600 concerti in giro per il mondo, con set anche in spazi prestigiosi di tutta Europa, tra cui l’Olympia di Parigi, l’Hermitage di San Pietroburgo, il Tanz Wuppertal Festival di Pina Bausch in Germania fino ad arrivare negli Stati Uniti, in Perù, in Giappone e a Dubai. Niente male per un magico duo nato quasi per caso.