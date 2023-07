"Venite a vedere le opere di Borgianni a Barberino Tavarnelle"

A Barberino e Tavarnelle i cittadini aprono le loro case museo e mostrano le opere di Marco Borgianni. È questo il modo per ricordare l’artista di Vico d’Elsa a un anno dalla sua scomparsa. Così Luca Rapi mostra le sculture che ritraggono le figure femminili morbide e tondeggianti.

Il salotto di Pierluigi e Carla Cencetti è adornato da un soggetto femminile mentre Paola Capperucci ha preferito arredare il suo studio con una tela che raffigura un paesaggio naturalistico dai colori vivaci, così come Giuseppa e Nicasio Scorsone hanno una tela che raffigura un paesaggio lacustre e Giuliano Mori un campo di girasoli.

Alessandro e Daniela Macini possiedono una piccola scultura in ceramica, mentre Jean Jacques e Annick Ghelfi, svizzeri di origine italiana, nella loro casa rendono omaggio con varie opere che appartengono al ciclo Dei ed Eroi e con alcune sculture in bronzo posizionate nel giardino di casa.

"Uno sguardo rivolto all’orizzonte più ampio – dicono Jean Jacques e Annick Ghelfi (nella foto) - che non dimentica l’amore per le proprie radici questo era per noi Marco Borgianni".

È inoltre possibile fino oggi visitare la doppia mostra "Marco Borgianni. Diario di un viaggio", la prima retrospettiva dedicata all’artista che il Comune di Barberino Tavarnelle e la Banca Cambiano 1884 S.p.A. hanno promosso e sostenuto.

Oltre sessanta le opere, tra dipinti, sculture in legno, in bronzo, incisioni, bozzetti, a Palazzo Malaspina a San Donato in Poggio e a Palazzo dei Pellegrini nel Castello di Barberino. Il progetto culturale è curato dalla famiglia, il figlio Lorenzo Borgianni, la moglie Donella Carusi e la nuora Alessandra Bicchi.

Andrea Settefonti