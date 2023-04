Venerdì la preghiera itinerante girando sette chiese mugellane

Anche nelle parrocchie del Mugello ci si prepara al Triduo pasquale: oggi pomeriggio è in programma la Messa "In Coena Domini", mentre il Venerdì Santo si tiene un’iniziativa legata a un’antica tradizione, che da mezzo secolo vede un’organizzazione particolare e molto partecipata: è la visita delle Sette Chiese, che negli anni ’70 un gruppo di giovani della Pieve borghigiana pensò di proporre sostandosi in preghiera in sette chiese diverse, sparse nelle campagne del Mugello: anche 15-20 km di cammino. L’iniziativa ha via via coinvolto generazioni diverse, e parrocchie diverse. Quest’anno alle 8.45, si andrà dalla pieve di Borgo San Lorenzo, verso la chiesa dei Cappuccini, la pieve di Santa Maria a Fagna, la propositura dei Santi Iacopo e Filippo a Scarperia, San Michele a Figliano e San Giovanni Maggiore, ultima tappa, alle 17, al Santissimo Crocifisso a Borgo.