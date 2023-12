Venditti & De Gregori show: "Allattati dalla stessa lupa"

Che siano "fratelli allattati dalla stessa lupa" come dice Antonello Venditti a proposito del sodalizio con Francesco De Gregori lo ribadiscono i 27 pezzi con cui stasera i due amici muniti di "un pianoforte, una chitarra e molta fantasia" si danno in pasto al popolo del Mandela Forum (stasera, inizio ore 21).

"Possiamo dire che dobbiamo il nostro futuro a ‘Roma Capoccia’" ammette De Gregori ricordando il brano di Venditti da cui originò il primo album ’Theorius Campus’, inciso in coppia "per risparmiare". Ci sono voluti cinquantuno anni per ritrovarli assieme in un disco, un live tautologicamente intitolato ’Il concerto’. "Nel ’72 fu il produttore Lilli Greco a capire che tra le pieghe della nostra scrittura c’era del buono" ricorda Venditti. "Anche se a finanziare il long playing ci pensò poi il discografico Vincenzo Micocci, fra i primissimi a credere in noi", chiosa De Gregori. "L’idea di fare qualcosa assieme c’era venuta in Ungheria, durante un tour organizzato della Federazione Giovanile Comunista locale; suonavamo in sei situazioni diverse al giorno, una cosa diverte".

De Gregori è quello dei due che s’era mostrato più favorevole alle collaborazioni, varando nel ’79 con Lucio Dalla l’epocale tour di ’Banana Republic’ per poi ripetere l’esperienza un trentennio dopo con titolo di ’Work In Progress’. In mezzo, il sodalizio con Pino Daniele, Fiorella Mannoia e Ron del giro di concerti a quattro messo in strada nel 2002 seguito, lo stesso anno, dall’incontro con Giovanna Marini de ’Il fischio del vapore’ e, nel 2003, dal primo ritorno di fiamma per Venditti con quella ’Io e mio fratello’ scritta assieme per l’album ’Che fantastica storia è la vita’. "Fra noi ci sono affinità, stima, amicizia", dicono. "Il nostro concerto è come un’unica grande canzone" aggiungono. anche se in questo tour la presenza di due coordinatori musicali, Guido Guglielminetti per De Gregori e Fabio Canini per Venditti, comporta negli arrangiamenti condivisi soluzioni (di compromesso) non sempre irresistibili. Ma con quel repertorio che si ritrovano la cosa finisce per assumere importanza marginale. Già il possente afflato orchestrale della straussiana ’Also sprach Zarathustra’, che introduce la coppia strizzando l’occhio all’Elvis degli ultimi tempi, infatti, fa scivolare sullo spettacolo un alone epico, accompagnandolo passo dopo passo in un viaggio fra ricordi in bilico sull’iniziale ’Bomba o non bomba’ (’Partirono in due ed erano abbastanza…’) e la sempiterna ’Roma capoccia’, tra ’Bufalo Bill’ o ’Rimmel’ e il valzerone della ’Buonanotte fiorellino’ che chiude i tempi regolamentari. Fra una ’Santa Lucia’ e una ’Dimmelo tu cos’è’, pure un ricordo di Lucio Dalla, perso ’per le strade e tra la gente’ di ’Canzone’.

Ricordi, slanci, languori, riflessioni musical-letterarie disseminate nell’arco di mezzo secolo che Venditti e De Gregori si scambiano sulla scena entrando uno in quelle dell’altro. Lui, Francesco, "il ‘fratello bello’... io quello bravo", scherza Antonio, pardon Antonello.

Andrea Spinelli